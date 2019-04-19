Зеленский и Порошенко готовятся обратиться к избирателям перед вторым туром выборов

В Украине сегодня перед вторым туром выборов пройдут дебаты между кандидатами в президенты. Встреча Петра Порошенко и Владимира Зеленского состоится на стадионе «Олимпийский» в Киеве сегодня в 19 часов. Все билеты проданы. 70 тысяч бесплатных квитков разошлись менее чем за сутки. В последние дни соперники то и дело обмениваются выпадами. Порошенко сравнил Зеленского с котом в мешке. Тот незамедлительно ответил, что лучше кот в мешке, чем волк в овечьей шкуре. Напомним, второй тур президентских выборов в Украине пройдет уже в воскресенье.