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Зеленский хотел "накормить Африку", только украинское зерно пошло на корм испанским свиньям
В Стамбуле 22 июля 2022 года при посредничестве Турции и ООН Москва и Киев договорились о "зерновой сделке". А ЕС тут же хитро отменил пошлины и квоты на сельхозпродукцию из Украины - не голодать же самим.
Однако сразу же после сделки Москву снова попытались обмануть: украинское зерно отправилось из Одессы, а вот санкции с российской пшеницы так никто и не снял. Более того, увещевания Зеленского, что "надо накормить Африку любой ценой" оказались банальным враньем: за время сделки из Украины вывезли более 20 млн т зерна, 65 % которого пришлось всего на пять стран Европы и Азии.
Беднейшие страны мира получили лишь небольшую часть драгоценного зерна. Вместо этого основным покупателем, например, была богатая Испания.Большой скандал спровоцировала статья австрийской газеты Exxpress. Журналисты выяснили, что вместо стран "африканского рога" - Сомали, Эретрии и Джибути - украинское зерно пошло на корм испанским свиньям. Они же написали, что часть сделки по разблокировке удобрений из России просто игнорируется. Так, в портах Бельгии, Прибалтики и Нидерландов застряли 240 тыс. т.
То есть пока одни голодают, другие кормят животных. Начальный этап сделки среди прочего привел к активной контрабанде: для черного рынка вывозили оружие, наркотики и многое другое. На подобном попались 70 украинских судов в Черном море. А 29 октября сделка и вовсе была приостановлена - взрывчатку для теракта на крымском мосту доставили диверсанты как раз через зерновой коридор.
Что будет с украинским зерном, как Брюссель сделал из него политическое оружие и почему западным воротилам нет никакого дела до бедных стран, вы узнаете в новом выпуске "Понятной политики".
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