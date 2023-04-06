Зеленский: Между Украиной и Польшей скоро не будет никаких границ

Львов взамен Белого Орла. После получения высшей награды Варшавы Зеленский в благодарственном спиче заявил: в будущем "между Украиной и Польшей не будет никаких границ - ни политических, ни экономических, ни исторических". Что это может значит, догадаться несложно.

Польша ранее уже и новые карты рисовала с Западной Украиной в составе. А в Киеве приняли законы о том, что поляки могут заправлять в Незалежной на всех уровнях, избираться и назначаться во все органы власти.

Да и Дуда пообещал, что Польша не покинет Украину. Но насчет "исторических границ" как бы вскользь заметил: исторические отношения были сложными, многие поляки до сих пор испытывают боль и страдание из-за прошлых событий. Это он так прозрачно намекнул на Волынскую резню - убийство десятков тысяч поляков от рук украинских националистов в 40-х годах. Польша считает эти убийства геноцидом.