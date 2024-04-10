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Зеленский: Мы обязательно выиграем, но я не могу обещать этого

Владимир Зеленский заявил о наличии нового плана контрнаступления. "Венец гениальности украинской стратегии" опирается на еще большие поставки западного оружия и число солдат.

Однако как с первым, так и со вторым в последнее время у Украины большие проблемы. Отрицать это уже не может даже сам Зеленский. Поэтому о своей победе он заявил: "Мы обязательно выиграем, но я не могу обещать этого и назвать дату", - приводит слова Зеленского издание Bild.

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