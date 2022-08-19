Главное условие для возобновления переговоров с Россией назвал Зеленский

Во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия для возобновления переговоров с Москвой, пишет БелТА.



Встреча прошла во Львове с участием Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В рамках общения Зеленский заявил, что переговоры России и Украины станут возможными только после вывода российских военных с украинской территории.



Фото: БелТА

