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Главное условие для возобновления переговоров с Россией назвал Зеленский

Главное условие для возобновления переговоров с Россией назвал Зеленский

Во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия для возобновления переговоров с Москвой, пишет БелТА.

Встреча прошла во Львове с участием Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В рамках общения Зеленский заявил, что переговоры России и Украины станут возможными только после вывода российских военных с украинской территории.

Фото: БелТА

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