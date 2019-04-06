Зеленский назвал "казусом" перепутанную дату сдачи анализа крови

Речь идет о публикации результатов тестов крови на наркотики, где датой сдачи анализов указывалось 2, а не 5 апреля. Процедуру политик прошел в рамках договоренности с действующим президентом страны Петром Порошенко. В эти же сутки опубликовал данные анализов: следов запрещенных препаратов в крови не выявлено. Кандидат в президенты Украины также отметил, что биоматериалы будут отправлены в Испанию для дополнительного исследования.