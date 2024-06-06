Зеленский не оправдал надежды украинцев - результаты опроса

Не выполнил большинство своих предвыборных обещаний - украинцы подводят итоги президентства Владимира Зеленского. По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 50 % респондентов назвали нечестных и коррумпированных людей в его команде, 32 % - отсутствие в его окружении квалифицированных специалистов, а 27 % винят во всем личную некомпетентность и неопытность Зеленского.