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Зеленский обозначил приоритеты Украины на переговорах с Россией
Приоритеты Украины на переговорах с Россией остаются неизменными - суверенитет, территориальная целостность и гарантии безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает БелТА со ссылкой ТАСС.
"Впереди - новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Реально, без затягивания. Как мне доложили, есть возможность и потребность для очной встречи уже на территории Турции. Это неплохо. Посмотрим на результат. Наши приоритеты известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действенные гарантии безопасности для нашего государства обязательны. Очевидна и наша цель - мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в Украине", - заявил Владимир Зеленский в видеообращении, запись которого была опубликована в Telegram-канале его офиса.
Ранее глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский в своем Telegram-канале сообщил, что делегации России и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта. Позднее канцелярия турецкого лидера сообщила, что в ходе телефонных переговоров Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились провести встречу делегаций в Стамбуле.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области Беларуси, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошли еще два очных раунда, а также встречи в онлайн-формате.
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