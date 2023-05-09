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Зеленский официальным указом объявил 9 мая в Украине Днем Европы
Владимир Зеленский официальным указом объявил 9 мая Днем Европы, а окончание Второй мировой в Киеве теперь будет праздноваться только 8 мая. Сегодня в Киеве была глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Она новации Зеленского приняла с восторгом. Тотальный запрет на опальную символику, вроде советских флагов или георгиевской ленты, дополняется ультраправым террором: в прежние годы тех, кто праздновал День Победы, избивали, теперь могут и просто убить. Тем не менее, из Киева приходят фото, на которых запечатлены люди, возлагающие цветы к могилам и Вечному огню.
В этом году всеевропейская атака на празднование 9 Мая как никогда скоординирована. Впервые в истории попытка просто поклониться подвигу своих предков во многих западных странах приравнена к хулиганству, а кое-где и вовсе теперь это уголовное преступление.
Самыми активным борцами с Днем Победы выступили государства восточной части ЕС: уничтожались не только памятники - даже праху воинов не давали спокойно лежать в земле - братские могилы переносились из центра городов подальше с глаз долой, на окраины кладбищ.
В Польше запрещена всякая символика победителей - и красное знамя, и георгиевская лента. Изгнаны из публичной сферы любые формы благодарности и симпатии к освободителям. За этим следит Институт национальной памяти, он гарантирует нарушителям травлю и жесткое ущемление в правах.
Латвия
В Латвии в прошлом году появился официальный запрет на проведение массовых мероприятий ближе, чем в 200 метрах от советских памятников. Это касается мест, где монументы находились. За прошлый и нынешний год в стране были уничтожены сотни памятников, а две недели назад специальным законом запретили празднование Дня Победы. Нарушителям грозят огромные штрафы и уголовное преследование. Многие активисты уже находятся в тюрьмах. Только минувшей ночью за попытку возложить цветы на месте снесенного памятника задержали четверых молодых людей
Эстония
В Эстонии объявлено, что любое публичное проявление уважения к памяти погибших будет наказываться: разрешено тихо возложить цветы на кладбищах и уйти. Штраф в 1200 евро обещают любому, например, за мелодию телефонного звонка или ненадлежащий флаг.
Кишинев, Молдова
В Кишиневе под угрозой наказания запрещено использование георгиевской ленточки. Первые конфликты с полицией уже зафиксированы - нарушителям грозят штрафы от 400 долларов в пересчете и выше.
Германия
В Берлине запрещено праздновать День Победы под любыми флагами, кроме украинского, и это при том, что под желто-голубыми здесь последний год совершали только акты вандализма на кладбищах и мемориалах.
Только накануне были повалены десятки надгробий в пригороде Берлина. Примечательно, что в самый канун Дня Победы появились в печати цитаты из немецких учебников: там, например, сообщается, что Гитлер воспринимался гражданами СССР как избавитель от сталинской тирании. Также немецкую молодежь учат тому, что Красная армия сражалась за установление тирании, а вот американцы - за мир и свободу.
Однако в Европе пока еще есть возможность отпраздновать День Победы: марши "Бессмертного полка" прошли в Мадриде, Париже, Вене, Франкфурте и многих других городах.
Правительства вводить тотальные запреты не спешат, хотя политические активисты из числа российских и украинских иммигрантов забросали власти требованиями празднование Дня Победы без жалости пресекать.
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