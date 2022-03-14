Видео, где Зеленский посещает госпиталь с ранеными бойцами ВСУ, оказалось архивным

Архивное видео из прошлого попытались выдать за новинку. Владимир Зеленский опубликовал якобы свежее видео, где он посещает госпиталь с ранеными бойцами ВСУ. Позже выяснилось, на кадрах запечатлена женщина, которая умерла 26 февраля. Гибель медика тогда освещали СМИ, подтверждали ее знакомые, и даже сам Зеленский присвоил ей звание Героя Украины посмертно.