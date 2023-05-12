Зеленский отправил Западу секретное послание о контрнаступлении

Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о том, что контрнаступление ВСУ откладывается, отправил послание Западу о возможном провале планируемого удара, пишет РИА Новости со ссылкой на NYT со ссылкой на опрошенных экспертов.

"Это было частью политического заявления, чтобы заставить западных партнеров ускорить поставки (оружия. -Прим. ред.). Зеленский, вероятно, также стремился управлять ожиданиями Запада на случай, если контрнаступление окажется не таким успешным, как ожидалось", -сказала киевский аналитик Мария Золкина.

По мнению бывшего офицера ВСУ Тараса Чмута, полученной военной техники и боеприпасов может быть недостаточно для крупной операции.

Эксперт убежден, что украинский лидер заявлением о переносе атаки хотел датьСШАи Евросоюзу понять, что киевское ПВО значительно ослаблено ударами российских планирующих авиабомб.

