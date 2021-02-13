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Зеленский перепутал Китай с Непалом

Зеленский запутался встранах. Накануне он решил поздравить КНР с прошедшим китайским Новым годом. Зеленский опубликовалпоздравительные слова в "Твиттере", сопроводив пост фотографией Непала!Подписчики сразу заметили ошибку, отметив в комментариях, что на изображениивообще-то площадь Дурбар в Катманду. Фейковый снимок вскоре заменили. А позжепоздравление появилось снова, но уже без фото.

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