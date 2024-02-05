Президент Украины Владимир Зеленский планирует обвинить командующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в крушении сбитого российского самолета Ил-76. Такое мнение высказал колумнист Politika. Об этом сообщает ТАСС. По словам журналиста, Зеленский и его окружение обвиняют Валерия Залужного в трагическом недоразумении, требуя международного расследования, чтобы уйти от ответственности.

Автор подчеркивает, что президент Зеленский и Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины, сбились с пути и хотят продолжать войну любой ценой, а не вести переговоры. Он также отметил, что переговоры и мир значительно осложнили их положение, поскольку западная помощь в ее нынешнем виде прекратилась.