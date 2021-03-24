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Зеленский подписал указ о национализации "Мотор Сич"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении в собственность государства завода "Мотор Сич". Напомним, инвесторы из Китая в 2016 году купили 56 % акций производителя двигателей для авиатехники и газотурбинных установок. По сообщениям Wall Street Journal, документы на согласование были поданы через три года, но США не смогли допустить переход предприятия под контроль Китая. Теперь завод - государственнная собственность Украины. Китайский инвестор уже отреагировал, назвав происходящее ограблением. Об этом в интервью "Украинским новостям" заявил президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Ду Тао. Это оскорбление принципа справедливости, попрание мирового торгового порядка и предательство всего украинского народа, отметил инвестор.
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