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Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы c 9 на 8 мая
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в котором прописано, что празднование Дня Победы в стране переносится с 9 мая на 8 мая. Об этом сообщает БЕЛТА.
Согласно документу 8 мая в Украине будут отмечать праздник под названием День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Этот день будет официальным выходным.
Украинский лидер внес этот законопроект в Верховную раду 8 мая. Парламент Украины утвердил его 29 мая.
Как сообщалось ранее, 9 мая в Украине будут отмечать День Европы. Праздник будет рабочим днем. Указывалось, что такое решение принято с учетом "европейской идентичности украинского народа".
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