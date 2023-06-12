Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы c 9 на 8 мая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в котором прописано, что празднование Дня Победы в стране переносится с 9 мая на 8 мая. Об этом сообщает БЕЛТА.

Согласно документу 8 мая в Украине будут отмечать праздник под названием День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Этот день будет официальным выходным.

Украинский лидер внес этот законопроект в Верховную раду 8 мая. Парламент Украины утвердил его 29 мая.