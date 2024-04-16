Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский подписал резонансный законопроект об ужесточении мобилизации в Украине. Он вступит в силу через месяц. Документ содержит несколько пунктов, фактически делающих тотальным контроль за военнообязанными.

Так, закон вводит обязательное предоставление информации о гражданах в военкомат, в том числе тех, кто живет за границей, право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. А за неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.