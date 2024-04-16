3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации - за что украинцам грозит уголовная ответственность и задержание
Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский подписал резонансный законопроект об ужесточении мобилизации в Украине. Он вступит в силу через месяц. Документ содержит несколько пунктов, фактически делающих тотальным контроль за военнообязанными.
Так, закон вводит обязательное предоставление информации о гражданах в военкомат, в том числе тех, кто живет за границей, право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. А за неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все