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Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь

Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь

Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). 20 августа его одобрил парламентстраны. Сведения опубликованы на сайте Верховной рады, сообщает ТАСС.

Вступление документа в силу предполагается через 30 дней после его опубликования.

Закон был подготовлен по прямому поручению Зеленского и принят в первом чтении Верховной радой в октябре 2023 года. Однако почти год документ не выносился на второе чтение из-за опасений, что он не наберет достаточного количества голосов депутатов и вызовет недовольство на Западе. 16 августа 2024 года в документ были внесены окончательные правки, и профильный парламентский комитет рекомендовал его принять.

Фото:ОП Украины

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