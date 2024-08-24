Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь

Закон был подготовлен по прямому поручению Зеленского и принят в первом чтении Верховной радой в октябре 2023 года. Однако почти год документ не выносился на второе чтение из-за опасений, что он не наберет достаточного количества голосов депутатов и вызовет недовольство на Западе. 16 августа 2024 года в документ были внесены окончательные правки, и профильный парламентский комитет рекомендовал его принять.