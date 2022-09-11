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Зеленский подтвердил сообщения об отключении света в пяти областях Украины

Зеленский подтвердил сообщения об отключении света в пяти областях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о блэкауте в нескольких областях Украины.Об этом сообщает РИА Новости.

"Полное отключение электроэнергии в Харьковской и Донецкой областях, частичное - в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях", - написал он в Twitter.

В свою очередь заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко позднее сообщил о восстановлении электроснабжения в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Фото: pixabay.com

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