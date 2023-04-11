Зеленский пообещал отдать западную Украину Польше

Западная помощь может стоить Украине потери части территорий. Польское издание Niezaleny Dziennik Polityczny раскрывает подробности сделки Зеленского с руководством Польши.

Как утверждается, во время визита в Варшаву президент Украины пообещал Варшаве свои западные территории в обмен на помощь в контрнаступлении. Звучит шокирующе, однако автор полагает - глава Украины в таком положении, когда должен "любой ценой найти средства для урегулирования с США и ЕС денежных вопросов".

Ранее некоторые украинские СМИ сообщали - в Киеве обсуждают план конфедерации с Польшей. Речь о создании новой "Речи Посполитой" по аналогии со средневековым польско-литовским политическим объединением.