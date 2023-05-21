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Зеленский признал, что Украина больше не контролирует Артемовск

Зеленский признал, что Украина больше не контролирует Артемовск

На встрече G7в Хиросиме в воскресенье, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский сказал президенту США Джо Байдену, что Артемовск (Бахмут) уже не под контролем Киева. Об этом передает ТАСС.

Владимир Зеленский признал, что контроль над Артемовском потерян: "Надо понимать, что там ничего не осталось. Очень жаль, это трагедия, но на сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах. На этом месте нет ничего".

Артемовскрасположен на территорииДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки вДонбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.

Фото: из открытых интернет-источников

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