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Зеленский призвал НАТО нанести по России превентивные удары

Зеленский призвал НАТО нанести по России превентивные удары

Североатлантический альянс должен нанести по Российской Федерации превентивные удары. С таким призывом 6 октября выступил украинский президент Владимир Зеленский, пишет БелТА.

Выступая по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи, Зеленский заявил, что НАТО необходимо исключить вероятность того, что Москва может использовать свои ядерные вооружения. Для этого следует действовать на упреждение - атаковать Россию первыми.

"Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят (ядерное оружие. - Прим. БЕЛТА)", - заявил Зеленский.

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