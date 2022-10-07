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Зеленский призвал НАТО нанести по России превентивные удары
Североатлантический альянс должен нанести по Российской Федерации превентивные удары. С таким призывом 6 октября выступил украинский президент Владимир Зеленский, пишет БелТА.
Выступая по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи, Зеленский заявил, что НАТО необходимо исключить вероятность того, что Москва может использовать свои ядерные вооружения. Для этого следует действовать на упреждение - атаковать Россию первыми.
"Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят (ядерное оружие. - Прим. БЕЛТА)", - заявил Зеленский.
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