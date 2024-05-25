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Зеленский о собственной нелегитимности, территориальные потери "незалежной", украинцы сопротивляются отправке на фронт
Зеленский сегодня затронул вопрос о собственной нелегитимности. Фактически он ее признал. Причем еще и на русском. И это его мало беспокоит. Из его заявления следует, что украинскую Конституцию он читал через строчку и плохо себе представляет ее содержание. Зато полностью уверен, что он адекват.
Конституция Украины как раз предполагает, что в отсутствие законно избранного президента его обязанности выполняет глава парламента. Но даже если предположить, что Зеленский по праву является исполняющим обязанности, то даже в этом случае он превышает свои полномочия. Например, и.о. Зеленский - не вправе награждать госнаградами. И поскольку единственное, что позволяет "этому незаконному" заявлять права на президентское кресло, это военное положение, то нет никаких сомнений, что любые попытки заключить мир и.о. будет игнорировать до последнего.
Welt: Украине не избежать серьезных территориальных потерь
Даже союзники Украины уже осознали - территориальные потери для страны неизбежны. Издание Welt, ссылаясь на источники в разведке, сообщает, что потери будут намного большими и ожидать их следует до конца года.
Украинцы сопротивляются отправке на фронт
Это тем более вероятно, что идти умирать за интересы Вашингтона и Лондона украинцы категорически не желают. Вот такое побоище развернулось в Одессе, где сотрудники военкомата попытались насильно отправить на бойню нескольких горожан.
При таких общественных настроениях шансы и.о. досидеть в президентском кресле до конца конфликта довольно сомнительны.
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