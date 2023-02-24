Зеленский: Украина готовится к военным шагам по захвату Крыма

Владимир Зеленский отвечая на вопрос о шансах захвата Крыма в этом году, сказал, чтоониготовы морально. "Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение, не только на Украине, вы знаете, на площадках других государств", - сказал Зеленский на пресс-конференции для СМИ. Об этом пишет ТАСС.

В ноябре 2022 года Зеленский в интервью британской газете Financial Times заявил, что "будет только за", если кто-то предложит Украине, как вернуть Крым "невоенным путем". Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Москва воспринимает заявление Зеленского как дискуссию об отчуждении территорий РФ, об этом не может быть и речи. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также заявил, что РФ на все попытки захватить Крым даст "моментальный и сокрушительный ответ".