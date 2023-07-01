Зеленский уволил четырех руководителей районов Киева на фоне скандала с бомбоубежищами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении семи руководителей местных администраций, в том числе глав четырех районов Киева, сообщает ТАСС.

Документы опубликованы на сайте президента Украины. По решению главы государства уволены руководители Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов Киева. Также Владимир Зеленский распорядился об увольнении глав Белоцерковской, Житомирской и Конотопской районных администраций.

Кадровые решения приняты на фоне скандала вокруг ситуации с неудовлетворительным состоянием бомбоубежищ. По итогам заседания Совета безопасности Украины Владимир Зеленский сообщил, что к ответственности будут привлечены виновные в непригодности защитных сооружений.