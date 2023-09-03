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Зеленский в 2024 году снова идет на выборы
Зеленский перестал быть безальтернативной фигурой в Украине. Все чаще и уже открыто поднимается вопрос о смене власти в Киеве. Концептуальная разница лишь в методологии процесса. Звучат абсолютно разные версии: от военного переворота до предстоящих выборов. Проще говоря, ликвидация или голосование. Во многом то, как освободится кресло в кабинете украинского президента, зависит от самого Зеленского.
Его публичные нападки на западных политиков уже изрядно выводят их из себя. Точка невозврата пройдена. Актер в ожидании занавеса и может лишь усугубить свое положение. Подробнее в ситуации разбирался Андрей Сыч в авторской рубрике "Скриншот".
Линдси Грэм,сенатор США:
В следующем году должны состояться выборы. Я хочу, чтобы в этой стране состоялись свободные и честные выборы даже во время нападения на нее. Американский народ должен знать, что Украина изменилась.На первый взгляд может совсем мельком показаться, что Украина - колониальное, бесправное государство, а решения принимаются исключительно в звездно-полосатой метрополии. Так ли это?
Усталость и откровенная раздраженность от Зеленского на Западе нарастает практически с каждым его публичным выступлением. Уверовавший в свою исключительность, он начал достаточно больно кусать кормящую руку. Выпады официального Киева в адрес политических селебрити так или иначе влияют на их рейтинги. Требования провести выборы в Украине - это попытка поставить на место переигрывающего актера.
Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины:
Марионетки (а такой марионеткой является Зеленский) иногда переходят определенные границы, думая о том, что они незаменимы, что они такие великие. Но это мелкая пешка в руках американцев и англичан. Мелкая, которую они завтра выкинут и забудут про него. Да, они его подняли, они его раскрутили, но они видят, что этот человек не способен заниматься управлением такой страны.
Три четверти украинского бюджета составляют западные дотации. Соответственно, отказаться от любого предложения (назовем это так) в Киеве просто не могут. Прижатый к стенке Зеленский продолжает огрызаться и пытается свысока разговаривать с американским конгрессменом.
Я сказал ему: "Вы готовы мне дать 5 миллиардов?" Потому что я не человек, который занимается "бруківкою". Я не смогу забрать из бюджета 5 миллиардов. Мне кажется, именно такая сумма необходима на проведение выборов в обычное время, а в военное я не знаю, какая нужна сумма, и поэтому я ему сказал: если США вместе с ЕС дадут нам финансовую помощь... Извините, я ничего не прошу.
Линдси Грэм ожидаемо парировал подобную подростковую суету и даже не акцентировал внимание на завышенной стоимости выборов. Все люди взрослые - понимают, что вилл много не бывает. Да и жену по бутикам во время госвизитов выгуливать - дело накладное. Вообще, на самом деле все эти заочные диалоги - дело весьма формальное. Все уже давно знают о предстоящих выборах в Украине, а значит стремительно к ним готовятся. Зеленский инициировал законопроект, приравнивающий коррупцию к госизмене. Его слуги тут же поддержали.
Николай Тищенко, политический активист (Украина):
Коррупционные преступления необходимо приравнять к государственной измене. Я обязательно поддержу этот законопроект даже двумя руками. Более того, в условиях войны я считаю, что такой инициативы недостаточно. За коррупцию стоит возобновить смертную казнь.Подобная инициатива Зеленского предусматривает перенос самых резонансных дел, в которых фигурируют 10 миллионов гривен, из НАБУ в СБУ. Важнейшее отличие данных ведомств заключается в их подчинении. НАБУ - инструмент западных партнеров, который позволяет держать украинскую элиту на коррупционном крючке и диктовать свои правила игры. СБУ, соответственно, подчиняется Зеленскому, который хочет в результате подобной многоходовочки окончательно узурпировать власть в стране.
Руслан Бортник, политолог (Украина):
Людей начнут по коррупционным обвинениям просто сразу же держать в тюрьме: виновные они, не виновные. И они понимают, что под благими призывами какой на самом деле дополнительный инструмент власти и насилия получат структуры, ориентированные на офис президента.Никогда такого не было и вот опять. Зеленский нарушил едва ли не последнее свое предвыборное обещание. В 2019-м он зарекался не идти на второй срок, ровно так же, как свято клялся договариваться с кем угодно ради мира на Украине и не ущемлять русскоговорящее население страны. В 2024 году он снова идет на выборы. Вот только на этот раз голосовать будут не за Голобородько, а за того, кто не смог сохранить мир в стране. Многие, кстати, уже проголосовали ногами.
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