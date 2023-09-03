Зеленский в 2024 году снова идет на выборы

Марионетки (а такой марионеткой является Зеленский) иногда переходят определенные границы, думая о том, что они незаменимы, что они такие великие. Но это мелкая пешка в руках американцев и англичан. Мелкая, которую они завтра выкинут и забудут про него. Да, они его подняли, они его раскрутили, но они видят, что этот человек не способен заниматься управлением такой страны.

Усталость и откровенная раздраженность от Зеленского на Западе нарастает практически с каждым его публичным выступлением. Уверовавший в свою исключительность, он начал достаточно больно кусать кормящую руку. Выпады официального Киева в адрес политических селебрити так или иначе влияют на их рейтинги. Требования провести выборы в Украине - это попытка поставить на место переигрывающего актера.Три четверти украинского бюджета составляют западные дотации. Соответственно, отказаться от любого предложения (назовем это так) в Киеве просто не могут. Прижатый к стенке Зеленский продолжает огрызаться и пытается свысока разговаривать с американским конгрессменом.