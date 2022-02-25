Зеленский в новом обращении предложил Путину сесть за стол переговоров

Операция по демилитаризации. Российские Вооруженные силы в ходе спецоперации на территории Украины сбили 5 боевых самолетов, 1 вертолет и 5 беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны. Выведены из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины. Официальный Киев уже заговорил о готовности к переговорам с Россией о нейтральном статусе. Впрочем глава МИД России уже назвал готовность Зеленского к подобным переговорам враньем.