Зеленский в День Победы опубликовал фото солдата ВСУ с символикой СС

Украинские власти по-своему отмечают 9 Мая. Зеленский в соцсетях опубликовал фотографии украинского солдата-нациста с эмблемой СС "Мертвая голова" на груди! Сразу вспоминаются слова, которыми лидер с Банковой описал "Азов" - "Они такие, какие есть". Фото, правда, позже удалили, но цифровой то след остался.



К слову, дед Владимира Зеленского Семен Иванович ушел на войну в 1942-м 18-летним красноармейцем. В сражениях с фашистами завоевал два ордена Красной Звезды. И вот какой памятью "наградил" доблестного воина президент Зеленский.

