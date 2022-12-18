ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Зеленский: В Украине существуют серьезные проблемы с водоснабжением

Зеленский: В Украине существуют серьезные проблемы с водоснабжением

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал 17 декабря, что в Украине отмечаются большие проблемы с водоснабжением. Также остается непростой ситуация с электроснабжением и обогревом, пишет БелТА.

В видеообращении в своем Telegram-канале Зеленский отметил, что самая трудная ситуация по перечисленным проблемам сложилась в Киеве, Львове и Виннице, а также в их областях. Помимо этого, во многих других регионах происходят серьезные отключения электричества.

Для стабилизации энергосистемы требуется большой объем работ, сказал президент Украины.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все