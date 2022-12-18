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Зеленский: В Украине существуют серьезные проблемы с водоснабжением
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал 17 декабря, что в Украине отмечаются большие проблемы с водоснабжением. Также остается непростой ситуация с электроснабжением и обогревом, пишет БелТА.
В видеообращении в своем Telegram-канале Зеленский отметил, что самая трудная ситуация по перечисленным проблемам сложилась в Киеве, Львове и Виннице, а также в их областях. Помимо этого, во многих других регионах происходят серьезные отключения электричества.
Для стабилизации энергосистемы требуется большой объем работ, сказал президент Украины.
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