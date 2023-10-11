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Зеленский вновь поехал попрошайничать в Брюссель
Зеленский переживает, что из-за конфликта в Израиле Запад забудет про Украину, поэтому вновь поехал просить у своих хозяев в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Главарь киевского режима заявил, что на встрече группы по поставкам вооружений Киеву в формате "Рамштайн" сделает акцент на передаче систем противовоздушной обороны. В соцсетях набирает популярность новый тренд - карикатуры о попрошайке Зеленском. Эксперты прогнозируют, что уровень поддержки Украины упадет. Теперь НАТО вынужденно делить помощь между Иерусалимом и Киевом, сообщает Politico.
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