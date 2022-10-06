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Новость шокировала мир - Зеленский посоветовал НАТО нанести "превентивные удары" по России, чтобы "исключить возможность применения ядерного оружия

Новость, которая взорвала информационное пространство этим вечером.

В Сети активно обсуждают слова Зеленского, о том, что НАТО следует нанести "превентивные удары" по России, чтобы "исключить возможность применения ядерного оружия". "Эти слова не что иное, как призыв к началу мировой войны", - так прокомментировал заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

А представитель МИД Мария Захарова заявила: "Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету".

Тем временем в своем телеграм-канале эту новость метко прокомментировал Дмитрий Медведев, сказав, что тут скорее "нужны психиатры для превентивной трепанации черепа, пока Зеленский не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных".

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