3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Новость шокировала мир - Зеленский посоветовал НАТО нанести "превентивные удары" по России, чтобы "исключить возможность применения ядерного оружия
Новость, которая взорвала информационное пространство этим вечером.
В Сети активно обсуждают слова Зеленского, о том, что НАТО следует нанести "превентивные удары" по России, чтобы "исключить возможность применения ядерного оружия". "Эти слова не что иное, как призыв к началу мировой войны", - так прокомментировал заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
А представитель МИД Мария Захарова заявила: "Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету".
Тем временем в своем телеграм-канале эту новость метко прокомментировал Дмитрий Медведев, сказав, что тут скорее "нужны психиатры для превентивной трепанации черепа, пока Зеленский не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей