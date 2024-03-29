Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неготовности Украины к обороне при наступлении России. Об этом сообщаетРИА Новостисо ссылкой на телеканал CBS News.



В заявлении отмечается, что у ВСУ практически не осталось артиллерии. Ранее СМИ сообщали, что украинские военные этот дефицит пытаются восполнить массовым использованием дронов, что, по мнению экспертов, является неэффективным.

