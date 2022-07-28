Поляков приравняли к украинцам

Украинская Рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши. Они смогут находиться на территории Украины в течение 18-ти месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами как граждане этой страны. По инициативе Зеленского поляки также получат право на трудоустройство и госрегистрацию, как налогоплательщики - осуществление хозяйственной деятельности, обучение, медицинское обслуживание и отдельные социальные выплаты. В предвкушении появления нового закона польское издание Dziennik уже заявило, что Зеленский "желал бы передать территорию Украины Польше".