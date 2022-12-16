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Зеленскому не разрешили выступить с обращением перед финалом ЧМ
Офис Зеленского возмущается совсем по другим поводам. ФИФА отказалась транслировать обращение Зеленского перед финалом чемпионата мира, сообщает телеканал CNN. Вот такой зрады точно никто не ожидал.
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