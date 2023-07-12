Зеленскому объяснили, что Запад не Amazon, чтобы доставлять все по первому требованию

The Washington Post сообщает, что администрация Белого дома была в ярости от постоянных претензий президента Украины Владимира Зеленского. Наверное, ему смогли это объяснить и свой тон на саммите НАТО он быстро сменил с требовательного на просительный.

С резкой отповедью Зеленскому выступил министр обороны Великобритании. Бен Уоллес заявил, что партнеры Украины надеются хотя бы на частичку благодарности. "Мы не Amazon, - заявил министр, - чтобы доставлять все необходимое по первому требованию". Похоже, весь саммит был посвящен именно тому, чтобы объяснить Зеленскому, что Запад не выслушивает приказы, а отдает их.