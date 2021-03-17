Зеленые паспорта планируют ввести в ЕС

Ситуация с COVID-19 в Евросоюзе вновь ухудшается. Это констатировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе. В одной только Польше за минувшие сутки зафиксировано более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончались 453 человека. Решение проблемы Еврокомиссия видит в увеличении темпов вакцинации и создании зеленых паспортов. Речь идет о специальных сертификатах, которые будут выдаваться человеку, получившему прививку от коронавируса, в том числе и российскую вакцину "Спутник V". С таким документом путешественники смогут без проблем пересекать границы.



