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Земельные споры в Таиланде переросли в столкновения с полицией

Массовые протесты в Таиланде. Демонстранты требуют от правительства дать местным общинам по закону самостоятельно разрешать земельные споры. Вскоре после начала митинг перерос в противостояние с полицией. Протестующие нападали на правоохранителей, а те применяли в ответ дубинки и грубую силу.

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