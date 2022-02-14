Земельные споры в Таиланде переросли в столкновения с полицией

Массовые протесты в Таиланде. Демонстранты требуют от правительства дать местным общинам по закону самостоятельно разрешать земельные споры. Вскоре после начала митинг перерос в противостояние с полицией. Протестующие нападали на правоохранителей, а те применяли в ответ дубинки и грубую силу.