Землетрясение 4,1 балла зафиксировано у побережья Южных Курил

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Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 июня в Тихом океане у побережья Южных Курил, информирует РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову.

"Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Тихом океане 6 июня в 20:36 (12:36 мск). Эпицентр находился в 167 км южнее необитаемого острова Симушир, очаг залег на глубине 20 км", - рассказала собеседница агентства.