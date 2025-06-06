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Землетрясение 4,1 балла зафиксировано у побережья Южных Курил
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 июня в Тихом океане у побережья Южных Курил, информирует РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову.
"Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Тихом океане 6 июня в 20:36 (12:36 мск). Эпицентр находился в 167 км южнее необитаемого острова Симушир, очаг залег на глубине 20 км", - рассказала собеседница агентства.
По словам сейсмолога, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.