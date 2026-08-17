Землетрясение в Индонезии: 53 погибших, более 130 раненых

В Индонезии ищут выживших после разрушительного землетрясения магнитудой 7,7 - подземные толчки сотрясли провинцию Восточная Нуса-Тенгара. В списках погибших - 53 человека, пострадавших - более 130.

На острове Флорес повреждены правительственные и жилые здания, школы, медицинские и религиозные учреждения, почти две с половиной тысячи домов. Люди продолжают ночевать на улице из-за сотен повторных подземных толчков.

Военные направили в пострадавшие районы 13 тонн гуманитарной помощи: продукты, воду, одежду и медоборудование. Для доставки помощи в труднодоступные места задействованы вертолеты.