Землетрясение в Японии унесло жизни 13 человек

13 человек погибли в результате землетрясения в Японии. На фоне непрекращающейся сейсмической активности зафиксировано уже около 170 афтершоков.

Власти выдали экстренное распоряжение об эвакуации для 300 тыс. жителей префектуры Кумамото на острове Кюсю, призвав их укрыться в специальных убежищах.

В эпицентр катастрофы стянуты более 3,5 тыс. военнослужащих. На данный момент подтверждено ранение порядка 50 граждан, а в регионе зафиксировано обрушение не менее 12 зданий и объектов транспортной инфраструктуры.