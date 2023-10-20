Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Калифорнии

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Северной Калифорнии между столицей штата Сакраменто и регионом Сан-Франциско-Бей, пишет БЕЛТА.

Землетрясение произошло в 9:29утра по местному времени с эпицентром примерно в 52 км к югу от Сакраменто.

По словам представителя службы чрезвычайных ситуаций Сакраменто Ким Нава, сообщений о разрушениях не поступило. Особенно было отмечено то, что не поступило сообщений о повреждениях обширных дамб, которые защищают сельскохозяйственные угодья в этой области.

