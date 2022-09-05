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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Афганистане

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Афганистане

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло 5 августа в Афганистане, сообщает БелТА.

Его эпицентр находился в 50 км к северо-востоку от города Джелалабад с населением 200 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 60 км. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

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