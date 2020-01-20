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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Китае

Сообщается о трех пострадавших. Подземные толчки сильнее всего ощущались в уезде Цзяши. Люди в панике выбегали на улицу. Стихия нарушила работу междугородних поездов. Движение девяти пассажирских составов, проходящих по территории пострадавшего от толчков района, было прекращено, а работники железной дороги направлены на проверку объектов.

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