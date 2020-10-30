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Землетрясение магнитудой 6,6 в Эгейском море вызвало цунами
Мощное землетрясение магнитудой 6,6 произошло в восточном Средиземноморье - в 67 километрах от центра Измира. Эпицентр располагался в акватории Эгейского моря на глубине 17 километров.
Толчки можно было ощутить по всему Эгейскому побережью, в Стамбуле и Анталии, а также в Греции. На данный момент власти оценивают ситуацию, но очевидцы уже публикуют видео обрушения домов. Сообщается о 6 погибших. Подробности - у Марии Петрашко.
Мощное землетрясение в Эгейском море
Всего 30 секунд - и привычная жизнь рушится. Мощные подземные толчки магнитудой 6,6 были слышны сегодня в Стамбуле, Анталии и даже на греческом острове Самос и Афинах. Что неудивительно, ведь эпицентр располагался в акватории Эгейского моря на глубине 17 километров.
Землетрясение застало местных жителей врасплох за их обычной размеренной жизнью.
К ужасающим последствиям мощного землетрясения прибавятся и последствия цунами, вызванного подземными толчками. Большая вода сносила все на своем пути.
Уровень воды на побережье заметно поднялся.
Больше всего пострадали западные районы Турции. В Измире разрушены не менее двух десятков многоэтажных зданий. Конструкции построек не выдерживают деформации.
Более 100 пострадавших
Леденящие душу кадры, как спасатели достают из-под завалов выживших, облетели соцсети. По меньшей мере 70 были найдены под бетонными плитами.
Всего же более 120 человек получили различные травмы. Число пострадавших и в Турции, и в Греции растет с каждым часом - многие до сих пор находятся под завалами. Как минимум четверо жителей Турции погибли. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в своем Twitter выразил соболезнования погибшим и заявил, что власти принимают необходимые меры по ликвидации последствий стихии.
Оказать помощь пострадавшим регионам Турции и Греции вызвались и в Евросоюзе. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Тем временем все турецкие министерства и ведомства приступили к ликвидации последствий землетрясения в Измире. Впереди и у Турции, и у Греции непростой период восстановления.
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