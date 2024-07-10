ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов ЮАР

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов ЮАР

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло сегодня у берегов ЮАР, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался в 2,1 тыс. км к югу от города Порт-Элизабет, где проживают около 1 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Объявлена угроза цунами. Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

Фото: БЕЛТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все