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Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов ЮАР
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло сегодня у берегов ЮАР, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался в 2,1 тыс. км к югу от города Порт-Элизабет, где проживают около 1 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Объявлена угроза цунами. Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали.
Фото: БЕЛТА
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