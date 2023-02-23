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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Таджикистане
Землетрясение в Таджикистане магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в 66 км к юго-западу от поселка Мургаб, где проживают более 10 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 20 км. Место катаклизма близко расположено к границе с Китаем. Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
Обновлены данные по количеству погибших в Турции - в списках жертв уже 43 556 человек. В Сирии погибли более 5 800.
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