Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Таджикистане

Землетрясение в Таджикистане магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в 66 км к юго-западу от поселка Мургаб, где проживают более 10 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 20 км. Место катаклизма близко расположено к границе с Китаем. Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало.