Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 6,9 сотрясло филиппинский остров Масбате. О жертвах не сообщается, хотя материальный ущерб оценивается как значительный. Реки вышли из берегов, возникли высокие волны. Люди в панике покидали дома и офисы. По счастью, строениям современной постройки хватило сейсмоустойчивости. Серьезно пострадали крестьянские дома и жилища в трущобах.

