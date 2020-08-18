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Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 6,9 сотрясло филиппинский остров Масбате. О жертвах не сообщается, хотя материальный ущерб оценивается как значительный. Реки вышли из берегов, возникли высокие волны. Люди в панике покидали дома и офисы. По счастью, строениям современной постройки хватило сейсмоустойчивости. Серьезно пострадали крестьянские дома и жилища в трущобах.

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