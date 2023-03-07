ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Землетрясение магнитудой 6 произошло на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 6 произошло на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 6 произошло на острове Минданао (юг Филиппинского архипелага), сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмоцентра, передает БелТА.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в 7 км к востоку от города Сан-Мариано (население 18,6 тыс. человек).

О возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщалось.

Фото: РИА Новости

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все