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Землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировано в Перу
Эпицентр располагался на севере страны, в 45 километрах от города Барранка. В этом небольшом населенном пункте (с 5 с половиной тысячами человек) было разрушено несколько зданий, серьезно пострадал асфальт. Под завалами церковной башни оказались люди. Стихия была такой силы, что ее почувствовали в соседнем Эквадоре. Власти сообщают о частичных разрушениях в двух провинциях.
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