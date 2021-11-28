Землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировано в Перу

Эпицентр располагался на севере страны, в 45 километрах от города Барранка. В этом небольшом населенном пункте (с 5 с половиной тысячами человек) было разрушено несколько зданий, серьезно пострадал асфальт. Под завалами церковной башни оказались люди. Стихия была такой силы, что ее почувствовали в соседнем Эквадоре. Власти сообщают о частичных разрушениях в двух провинциях.