Землетрясение на Филиппинах: десятки жертв

Жертвами мощного землетрясения на Филиппинах стали пять человек. Среди тех, кто погиб, 7-летняя девочка. На нее упала стена дома. Еще по меньшей мере 77 человек пострадали. Сегодня на на острове Минданао не будут проводиться занятия в школах. Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,4 располагался в семи километрах от населенного пункта Колумбио. В результате землетрясения сильно повреждена значительная часть зданий в филиппинском городе Магсайсай.