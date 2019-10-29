Землетрясение на Филиппинах: два человека погибли, более 30 пострадали

Не менее двух человек погибли, еще более 30 пострадали в результате мощного землетрясения на Филиппинах. Магнитуда подземных толчков составила 6,8. Эпицентр находился на юго-западе от города Давао. Колебания земной поверхности разрушили инфраструктуру в некоторых районах острова Минданао. Угрозу цунами не объявляли.